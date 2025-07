Leeds: flotta di 15 nuovi autobus ibridi Transdev sulla rete aeroportuale Flyer

La compagnia di autobus dello Yorkshire Transdev ha introdotto il primo autobus della sua nuova flotta di autobus ibridi da 3,5 milioni di sterline sulla sua popolare rete a marchio FLYER che serve l’aeroporto di Leeds Bradford.

Il primo dei 15 nuovi autobus ad alta tecnologia e a bassissime emissioni è entrato in servizio giovedì 3 luglio 2025 su tre linee dedicate che collegano Leeds, Bradford, Harrogate e Otley all’aeroporto, offrendo maggiore capacità, maggiore accessibilità e minori emissioni, con corse fino a ogni 30 minuti e partenze dalla mattina presto fino a tarda notte.

I nuovi autobus Mercedes Benz Citaro di Transdev offrono più spazio nelle ore di punta, con 39 posti a sedere e fino a 31 posti in piedi, portando il numero totale di persone che possono viaggiare su ogni nuovo autobus a 70, rispetto alle 54 degli attuali autobus diesel, con un aumento del 29%.

Oltre a questo aumento della capacità di trasporto passeggeri, gli ingegneri di Mercedes Benz prevedono che l’integrazione di questa soluzione ibrida più pulita porterà a una riduzione dell’8,5% del consumo di carburante, con un’ulteriore riduzione delle emissioni totali di CO2.

I principali vantaggi per i clienti dei nuovi autobus ibridi FLYER di Transdev includono:

Maggiore capacità: i nuovi veicoli hanno 39 posti a sedere, rispetto ai 38 degli autobus attuali, e possono trasportare molti più passeggeri in piedi, con spazio fino a 31 su ogni nuovo autobus.

Più accessibile e confortevole: sistemi a induzione magnetica e schermi audiovisivi a colori, con uno schermo dedicato rivolto verso lo spazio per sedie a rotelle a bordo.

Risparmio di carburante: gli ingegneri di Mercedes Benz prevedono un calo dell’8,5% del consumo di carburante grazie al passaggio alla propulsione ibrida, con un motore elettrico da 14 kW che genera energia in fase di veleggiamento e frenata, che viene poi utilizzata per assistere il motore in fase di partenza. Ogni nuovo autobus è dotato del motore Euro VI più efficiente per garantire prestazioni elevate e basse emissioni.

La sicurezza prima di tutto: ciascuno dei nuovi autobus Citaro Hybrid è dotato di sistemi di sicurezza, tra cui l’assistenza elettronica anteriore e in curva, il monitoraggio della segnaletica stradale e la segnalazione elettronica della pressione degli pneumatici. Il sistema antislittamento riduce significativamente gli spazi di frenata in caso di emergenza, applicando la frenata in modo più rapido e preciso.

Costi di manutenzione inferiori, maggiore affidabilità: il modulo di accumulo ibrido, praticamente esente da manutenzione, è posizionato sul retro del tetto di ogni autobus a piano singolo. Grazie all’innovativa tecnologia a 48 volt, non sono necessarie modifiche o interventi di manutenzione.

Gli autobus ibridi di Transdev (nouvelle fenêtre) per la sua rete FLYER continueranno a essere operativi nelle prossime settimane, fino a quando tutti i 15 nuovi veicoli non saranno entrati in servizio.

L’investimento della compagnia di autobus arriva pochi giorni dopo l’apertura ai clienti del terminal recentemente ampliato dell’aeroporto di Leeds Bradford.

L’ampliamento ha aggiunto circa il 40% di spazio in più nelle aree clienti, con tre nuovi gate d’imbarco, una nuova area per l’immigrazione, una sala ritiro bagagli, punti ristoro e l’83% di posti a sedere in più.

Sono già iniziati i lavori di ristrutturazione completa del terminal esistente e di una nuova sala per i controlli di sicurezza. L’aeroporto di Leeds Bradford afferma che il progetto ha il potenziale di creare 1.500 nuovi posti di lavoro presso l’aeroporto, e altri 4.000 indirettamente, entro il 2030.

La rete FLYER (nouvelle fenêtre) di Transdev opera nell’ambito di una partnership a tre tra la compagnia di autobus, l’aeroporto di Leeds Bradford e la West Yorkshire Combined Authority.

