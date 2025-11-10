Le Fiamme Gialle di Savona donano il sangue per l’Avis: un gesto di solidarietà e impegno civile
di R.C.
L’evento ha voluto sottolineare il profondo legame tra la Guardia di Finanza e la cittadinanza
Una giornata dedicata alla solidarietà al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, dove le Fiamme Gialle hanno partecipato a una raccolta di sangue organizzata in collaborazione con l’Avis cittadina.
Presso il compendio militare “Damiano Chiesa”, sede del comando, è stata allestita un’autoemoteca dell’Associazione Volontari Italiani Sangue di Savona. L’iniziativa, preceduta da un incontro informativo curato da personale sanitario e volontari Avis, ha visto un’ampia adesione da parte dei militari, permettendo di raccogliere un numero significativo di sacche di sangue, che saranno destinate a diverse terapie mediche e chirurgiche.
Oltre al valore pratico della donazione, l’evento ha voluto sottolineare il profondo legame tra la Guardia di Finanza e la cittadinanza, un impegno che va oltre i compiti istituzionali del Corpo. Le Fiamme Gialle savonesi hanno così testimoniato il proprio senso civico e morale, offrendo un contributo concreto a sostegno di chi affronta situazioni di emergenza sanitaria.
Il presidente dell’Avis di Savona, Giovanni Donzellini, ha espresso un sentito ringraziamento ai finanzieri per la partecipazione e per l’attenzione dimostrata verso il benessere della comunità: “La generosità e la sensibilità dimostrate dai militari della Guardia di Finanza – ha dichiarato Donzellini – rappresentano un esempio di altruismo e responsabilità civica che merita di essere sottolineato.”
L’iniziativa conferma come il donare il sangue resti un gesto semplice ma essenziale, capace di salvare vite e di rafforzare il senso di solidarietà che unisce istituzioni e cittadini.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Savona: come riconoscere e prevenire i tentativi di truffa? Il forum alla fortezza del Priamar
10/11/2025
di Gilberto Volpara
Imperia: la scuola Nazario Sauro celebra la giornata mondiale della gentilezza
10/11/2025
di Gilberto Volpara