Le Fiamme Gialle di Savona donano il sangue per l’Avis: un gesto di solidarietà e impegno civile

Una giornata dedicata alla solidarietà al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, dove le Fiamme Gialle hanno partecipato a una raccolta di sangue organizzata in collaborazione con l’Avis cittadina.

Presso il compendio militare “Damiano Chiesa”, sede del comando, è stata allestita un’autoemoteca dell’Associazione Volontari Italiani Sangue di Savona. L’iniziativa, preceduta da un incontro informativo curato da personale sanitario e volontari Avis, ha visto un’ampia adesione da parte dei militari, permettendo di raccogliere un numero significativo di sacche di sangue, che saranno destinate a diverse terapie mediche e chirurgiche.

Oltre al valore pratico della donazione, l’evento ha voluto sottolineare il profondo legame tra la Guardia di Finanza e la cittadinanza, un impegno che va oltre i compiti istituzionali del Corpo. Le Fiamme Gialle savonesi hanno così testimoniato il proprio senso civico e morale, offrendo un contributo concreto a sostegno di chi affronta situazioni di emergenza sanitaria.

Il presidente dell’Avis di Savona, Giovanni Donzellini, ha espresso un sentito ringraziamento ai finanzieri per la partecipazione e per l’attenzione dimostrata verso il benessere della comunità: “La generosità e la sensibilità dimostrate dai militari della Guardia di Finanza – ha dichiarato Donzellini – rappresentano un esempio di altruismo e responsabilità civica che merita di essere sottolineato.”

L’iniziativa conferma come il donare il sangue resti un gesto semplice ma essenziale, capace di salvare vite e di rafforzare il senso di solidarietà che unisce istituzioni e cittadini.

