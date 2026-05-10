Le donne simpatizzanti degli Alpini: "Innamorate dei loro valori"
di Anna Li Vigni
Prima ancora che nell’Esercito, le donne sono state arruolate, meglio, accolte, nell’Associazione Nazionale alpini. Una presenza spontanea e generosa, di supporto e aiuto in tanti momenti: per fare la cuoca o il medico, l’infermiera professionale o l’istruttrice di cani da ricerca, la centralinista o nei tanti altri compiti che un intervento di Protezione Civile o di vita associativa comporta.
Per non parlare del difficile ruolo di moglie e di madre, spesso assolto anche in vece del marito quando “va con gli alpini” lasciandole a casa.
E poi ci sono le alpine, con le stellette e il cappello in testa, che svolgono gli stessi compiti dei commilitoni, in Patria e nelle missioni all’estero. E che dire delle giovani che sono venute attraverso la mininaja, dimostratesi subito in sintonia con i valori degli Alpini.
Abbiamo intervistato a Genova le donne simpatizzanti degli Alpini.
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Tags:Alpini
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