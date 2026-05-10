Tommasi: "Gli alpini svolgono un grande servizio sociale, con Salis accomunati anche dal passato sportivo"

"Come sempre, è una grande festa, un grande coinvolgimento delle città che ospitano questo evento e per noi veronesi è anche l'auspicio che possa esserci Verona fra Genova. Ho visto la sindaca Silvia Salis, ho fatto una bella foto con lei. Ci accomuna un passato sportivo, ma al di là di questo credo che stia facendo davvero un grande lavoro e in queste occasioni essere sindaci della propria città è anche un orgoglio, quindi sono contento per lei che possa festeggiare questa adunata e si comprende anche quanto sono importanti per i nostri territori i gruppi alpini che davvero sono un grande servizio sociale per noi. Adesso mi aggregherò al gruppo di Verona per sfidare con loro".

Lo ha detto a Telenord il sindaco di Verona, Damiano Tommasi.

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