Terrile a Telenord: "Genova ha risposto benissimo, gli Alpini ci stanno ringraziando"

"Una tre giorni stupenda, la città ha risposto benissimo, direi che anche lo scetticismo iniziale di qualche persona è stato del tutto fugato. Ma non avevamo dubbi che sarebbero stati tre giorni di festa e oggi si concludono con il corteo, la bellissima sfilata degli alpini e credo che abbiamo dimostrato che Genova riesce a organizzare manifestazioni anche complesse come questa, che certamente creano qualche disagio dal punto di vista della mobilità, dal punto di vista del modificare le normali abitudini, ma abbiamo dato una bellissima cartolina di genere in tutta Italia, sono tantissimi gli alpini e le sezioni alpine che ci stanno ringraziando per l'accoglienza e siamo anche orgogliosi di come i genovesi hanno partecipato alla festa di queste tre giorni e insomma abbiamo dato una nuova dimostrazione di come con un po' di fatica, con tanta organizzazione e con la collaborazione di tutte le istituzioni si possono organizzare grandi manifestazioni come questa".

Lo ha detto Alessandro Terrile, vice sindaco di Genova.

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