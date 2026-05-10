Fontana: "La storia degli Alpini insegna quanto sia brutta la guerra e importante la pace"

"Avere dei ragazzi che possano essere preparati a conoscere le situazioni di emergenza (4:41) e come comportarsi potrebbe essere una cosa utile, quindi io farei quantomeno qualcosa per i ragazzi per conoscere il proprio territorio, perché penso che sia importante la protezione civile degli alpini, sappiamo quanto è stato importante, abbiamo da poco avuto l'anniversario del Friuli è lì quanto hanno fatto i volontari, quindi se avessimo i ragazzi preparati potrebbe essere una bella cosa".

Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.

"Io devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza personale ci sono dei valori all'interno degli albini che sono eccezionali di identità, di appartenenza e di aiuto anche per le altre persone e quindi penso che veramente si possa imparare molto da questo corpo, c'è una storia eccezionale che va conosciuta, io sono molto affezionato. poi se si parla di polemica io penso che per quanto riguarda gli alpini la cosa importante sia valorizzare quello che di buono fanno e fanno tanto di buono", ha aggiunto Fontana.

Che ha proseguito così: "Gli alpini hanno avuto nella loro storia anche diversi momenti complicati, penso le guerre, io sono cresciuto anche sentendo questa storia, io conosco un alpino che è andato avanti, ero molto piccolo e lui mi raccontava della Russia, ecco questa storia comunque ci fa capire quanto sono brutte le guerre perché noi fortunatamente non le abbiamo vissute, però qualcuno dà per scontato magari soprattutto chi come me non le ha mai viste dà per scontata la pace. Invece questo ti fa anche capire quanto sia importante la pace e quanto è importante difenderla e quindi io penso che raccontare anche la loro storia possa servire per farci capire che è importante che esista un corpo così che ci aiuti ed è importante anche perché la loro storia ci possono dire quanto è brutta la guerra e quindi quanto dobbiamo cercare di evitarla".

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