Giacomo Roman, l'unico alpino dal Belgio: "Si invecchia, serve un ricambio generazionale"
di Claudio Baffico
Giacomo Roman da Limburgo, è l'unico alpino in arrivo dal Belgio alla 97a adunata a Genova. In questa intervista racconta la sua storia.
"Gli alpini invecchiano e il ricambio è sempre più difficile", dice.
Ecco la video intervista integrale.
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Tags:adunata
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