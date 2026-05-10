Attualità

Giacomo Roman, l'unico alpino dal Belgio: "Si invecchia, serve un ricambio generazionale"

di Claudio Baffico

2312 - COOP - Grandi Marche

Giacomo Roman da Limburgo, è l'unico alpino in arrivo dal Belgio alla 97a adunata a Genova. In questa intervista racconta la sua storia.

"Gli alpini invecchiano e il ricambio è sempre più difficile", dice.

Ecco la video intervista integrale.

 

 

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adunata

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18 - SettimoLink