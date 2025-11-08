Le Bandiere Istituzionali sventolano al Coronata Campus: segno di unità e comunità

Ieri mattina il Coronata Campus – Un’altra Storia ha ricevuto le Bandiere Istituzionali dall’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI). La cerimonia, ospitata negli spazi dell’ex ospedale San Raffaele, ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, tra cui il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, l’assessora Rita Bruzzone, il prefetto di Genova Cinzia Torraco e mons. Martino direttore del Campus Coronata.

L’iniziativa simbolica celebra il legame tra istituzioni, scuola e comunità, valorizzando il lavoro della cooperativa nell’accoglienza e nell’integrazione dei richiedenti protezione internazionale. Come ha sottolineato l’assessora Bruzzone, l’evento rappresenta non solo un gesto di appartenenza, ma anche la conferma di una collaborazione concreta e solidale tra cittadini e istituzioni.

