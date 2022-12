Lavagna, questo weekend la IV edizione di "Sono Tutti Cavoli Nostri"

Un evento per valorizzare i prodotti del territorio. Ecco la IV edizione di "Sono Tutti Cavoli Nostri", manifestazione che si svolge a Lavagna in questo weekend (3-4 dicembre), al Porticato Brignardello e in Via Dante, e che vuole valorizzare i prodotti locali. In particolar modo grande attenzione al "Cavolo Broccolo Lavagnino", ortaggio di eccellenza che rientra nella categoria degli "Antichi Ortaggi del Tigullio", patrimonio del territorio da salvaguardare.

Lavagna sabato e domenica si colorerà di verde, con un programma ricco di eventi, come ricorda l'organizzatrice Nicoletta Zattone: "Oltre al tradizionale mercatino dei prodotti locali a chilometro zero di eccellenza, abbiamo pensato a tante attività per grandi e piccini distribuite su entrambe le giornate." Si svolgeranno infatti il tradizionale Torneo del pesto al mortaio organizzato in collaborazione con Accademia del Turismo, escursioni, workshop, concorsi, show cooking, conferenze, visite guidate, spettacoli di burattini e, ciliegina sulla torta, si terrà il concerto di Gioacchino Costa e Marco Cravero, sabato pomeriggio alle 17.30.

Un grosso contributo è offerto dall'Associazione Cuochi di Genova e il Tigullio, che oltre a gestire tutti gli show cooking ha lanciato anche il contest online di ricette dedicate al cavolo. Entusiasta il presidente dell'Associazione e Chef Alessandro Dentone, che ha detto: "È sempre bello vedere l’interazione delle persone, ma soprattutto nel caso del contest è stata un’autentica sorpresa che mi ha fatto scoprire una vera e propria passione che la gente ha con un prodotto del nostro territorio. In questi due anni abbiamo assistito ad una vera e propria crescita di partecipazione al contest".

Sabato 3 presso la Sala Rocca di Piazza Cordeviola ci sarà l'associazione Pietre Parlanti che invita tutti gli abitanti di Lavagna e comuni limitrofi a condividere ricordi e memorie per la salvaguardia della cultura dei luoghi del territorio, il tutto in un clima pomeridiano e conviviale accompagnato da tè caldo e biscotti, con la presidentessa Oenone Lloyd Ravaioni che dichiara che, con l'ausilio di mappe e foto, si proverà a ripercorrere il passato di Lavagna, per ricostruirne il futuro.

Presente anche l'assessore al Turismo Elisa Covacci, che vuole andare avanti in questa direzione: "La promozione dei nostri prodotti deve essere una priorità e questo evento è sicuramente un modo vincente per continuare a farla. Ogni anno cerchiamo di mantenere la formula vincente del mercatino a chilometro zero, ma arricchita sempre di nuovi eventi." L'assessore ha concluso soddisfatta ribadendo che quest'anno si è riusciti a creare una preziosa partnership con l'evento "pane e olio", a riprova che l'unione tra comuni non può che essere elemento di arricchimento reciproco.

Tanti tra ristoranti, bar, gastronomie e pastifici di Lavagna e Cavi hanno accolto l'invito a proporre nel weekend un piatto legato al cavolo: per scoprire nel dettaglio orari e luoghi di tutte le iniziative, per un evento che si preannuncia molto partecipato, ecco l'elenco dei locali "Cavolo Friends", si possono avere ulteriori informazioni attraverso i depliant distribuiti nei negozi di Lavagna e seguendo la pagina FB Lavagna Turismo o Instagram del Comune di Lavagna.