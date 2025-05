Lavagna, arriva Ps Tracker: al via l'utilizzo dello strumento digitale per famigliari e amici

LAVAGNA – Dopo il successo della fase sperimentale al Policlinico San Martino di Genova, PS Tracker – il sistema realizzato da Liguria Digitale che fornisce a familiari e amici aggiornamenti in tempo reale sulla situazione clinica di un proprio caro che si trova al pronto soccorso – arriva anche negli altri ospedali della Liguria. Il secondo pronto soccorso a usufruire di questo servizio sarà, da oggi, quello di Lavagna, in Asl4.

PS Tracker ha dimostrato la propria efficacia al San Martino, dove in poco più di sei mesi sono stati oltre 7mila gli utilizzatori per monitorare più di 6mila pazienti, con circa 60mila consultazioni sia attraverso l'applicazione Salute Simplex sia attraverso la piattaforma web.

Uno degli elementi che ha contribuito al successo di PS Tracker è la semplicità di utilizzo: al momento dell’accesso in ospedale, dopo aver rilasciato il proprio consenso, il paziente riceve un codice univoco formato da una lettera e sei cifre, oltre alle istruzioni da inviare a chi si desidera monitori la propria permanenza in pronto soccorso. Inserendo il codice attraverso la app Salute Simplex o sul sito pstracker.regione.liguria.it, familiari e amici possono ricevere aggiornamenti costanti sul codice colore di priorità assegnato, sulle prestazioni a cui il paziente viene sottoposto, lo stato di trattamento e l’area del pronto soccorso nella quale il paziente si trova.

I dati del monitoraggio vengono cancellati quattro ore dopo il termine della permanenza in Pronto Soccorso. In caso di dimissioni serali o notturne (fra le 20 e le 6) gli aggiornamenti restano visibili fino alle 10 del mattino successivo.

“L’arrivo di PS Tracker anche all’ospedale di Lavagna, come promesso entro la fine di maggio, rappresenta un ulteriore passo avanti verso una sanità più moderna e vicina ai bisogni delle persone - ha affermato l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò -. Poter fornire aggiornamenti puntuali e trasparenti ai familiari è infatti un gesto concreto di attenzione e umanizzazione in un momento spesso umanamente difficile per chi ha un parente ricoverato. La tecnologia, quando come in questo caso ben integrata nei percorsi di cura, diventa uno strumento potente per migliorare la qualità dell’assistenza, ridurre lo stress dei pazienti ma anche degli stessi operatori sanitari e facilitare la comunicazione. Come Regione Liguria, continuiamo grazie all’apporto di Liguria Digitale a investire sull’innovazione digitale per rendere i nostri ospedali sempre più efficienti e a misura di cittadino, e PS Tracker ne è un esempio concreto”.

“L’introduzione di PS Tracker nelle attività del Pronto Soccorso introduce un ulteriore potenziamento al servizio di accoglienza, già incrementato nel 2022 grazie al progetto ‘Educatore in Pronto Soccorso’ che ha introdotto la figura del ‘facilitatore’, divenuto nel frattempo una presenza radicata - ha dichiarato il Direttore Generale dell’Asl4, Paolo Petralia -. Da oggi, con l’aggiunta del servizio di tracciamento e informazione tramite l'App, il tema dell’umanizzazione delle cure e del sostegno alle buone relazioni potrà implementarsi ancora di più, a vantaggio dei pazienti, dei loro familiari e del clima interno”.

“PS Tracker è la dimostrazione di come la digitalizzazione possa semplificare e migliorare la vita ai cittadini, anche e soprattutto in ambito sanitario - ha commentato Enrico Castanini, Direttore Generale di Liguria Digitale -. Pensiamo a quei momenti di preoccupazione che le persone provano quando un proprio caro si trova al pronto soccorso e al bisogno di avere informazioni sul suo stato di salute. Con PS Tracker il percorso del paziente diventa trasparente: il servizio è pensato per integrarsi completamente con i sistemi informatici dell’Ospedale, permettendo di avere aggiornamenti immediati. Questo da un lato non fa sentire soli i cittadini e dall’altro alleggerisce il lavoro dei sanitari, che spesso si trovano a gestire ansia e momenti di tensione con parenti e amici in cerca di notizie sul proprio caro. Come Liguria Digitale siamo molto contenti del successo ottenuto, perché l’obiettivo rimane quello di migliorare la vita dei liguri e degli addetti ai lavori. L’arrivo di questo servizio all’ospedale di Lavagna, dove per i primi tempi ci sarà personale di Liguria Digitale per aiutare cittadini e personale sanitario, è un ulteriore step per portare PS Tracker, nei prossimi mesi, negli altri ospedali della nostra regione”.

