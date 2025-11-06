Largo Carso, area chiusa per alberi pericolanti

Mattinata di tensione a Largo Carso, sulle alture del Righi, dove i tecnici comunali hanno disposto la chiusura dell’area a causa di alcuni alberi pericolanti che rischiano di cadere. Sul posto sono intervenute le squadre della Direzione del Verde, che hanno transennato la zona per motivi di sicurezza.

Secondo le prime informazioni, il cedimento degli alberi potrebbe essere collegato ai lavori per la cabina Enel realizzati nei mesi scorsi nella stessa area, ma al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata dagli enti coinvolti.

Secondo indiscrezioni, sulla vicenda sarebbe stato aperto un fascicolo d’indagine per accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo la zona resta interdetta al passaggio di pedoni e veicoli, in attesa delle verifiche di stabilità e delle decisioni delle autorità competenti.

Telenord si era occupata il 17 ottobre (leggi qui e guarda video) della protesta dei residenti per installazione cabina Enel, con tanto di esposto in Procura.

La protesta - In una nota, firmata da oltre venti associazioni, i cittadini denunciano che, dopo le promesse di incontro e aggiornamenti dello scorso agosto, non è arrivata alcuna risposta, neppure dopo ripetuti solleciti.

Numerosi frequentatori dell’area — tra cui famiglie, sportivi e genitori dei bambini che frequentano i campi da tennis — hanno espresso forte dissenso per la cementificazione del parco, temendo effetti sull’ambiente e sulla salute, legati alle onde elettromagnetiche e al rumore della cabina.

I comitati chiedono trasparenza e verifiche immediate, segnalando diversi punti ancora oscuri: mancano le autorizzazioni per gli scavi, non è chiaro il ruolo di Enel nel progetto, e sarebbero state indicate specie arboree diverse da quelle realmente presenti, tra cui i lecci, vincolati e non sostituibili.

«Noi cittadini chiediamo solo che le istituzioni facciano la loro parte – si legge nella nota firmata da oltre venti associazioni e comitati –. Serve chiarezza, controllo e rispetto delle norme: il Parco delle Mura va tutelato, non cementificato».

