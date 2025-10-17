Cabina elettrica al Righi, esplode la protesta: cartelloni contro il silenzio del Comune

Al Righi monta la protesta dei residenti contro la realizzazione di una cabina elettrica nel quartiere. Nei giorni scorsi, sono apparsi cartelloni e striscioni che denunciano il silenzio del Comune e chiedono chiarezza sul progetto, accusato di essere calato dall’alto senza un adeguato confronto con il territorio.

A farsi portavoce dei cittadini è l’avvocato Marzia Isnardi, che da tempo segue il caso e segnala la mancanza di trasparenza e comunicazione da parte dell’amministrazione comunale.

Anche il consigliere del Municipio Centro Est, Massimiliano Lucente, interviene sulla vicenda: “Stiamo studiando il progetto per valutare l’impatto reale sull’area e sui cittadini. Il problema non è solo tecnico, ma politico e sociale: non si può procedere senza ascoltare chi vive qui”.

La tensione è destinata a crescere se non arriveranno risposte chiare. I cittadini chiedono di sospendere i lavori finché non sarà avviato un percorso di confronto pubblico.

