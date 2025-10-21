Lagarde: “Errori energetici fatali, ora solo le rinnovabili possono salvarci”

Christine Lagarde, presidente della BCE, lancia un forte monito all’Europa: gli errori del passato sull’energia, in particolare la dipendenza dal gas russo, hanno alimentato l’inflazione e minato la competitività. Ora, l’unica via d’uscita è investire rapidamente nelle rinnovabili prodotte in Europa.

Con prezzi di elettricità e gas ancora fino a 4 volte superiori rispetto agli USA, molte aziende spostano gli investimenti altrove. Le rinnovabili, ha detto Lagarde alla Conferenza sul clima di Oslo, sono le uniche fonti in grado di ridurre i costi strutturali dell’energia e garantire sicurezza.

Ma servono reti moderne, regole certe e meno burocrazia: oggi un parco eolico può richiedere fino a 9 anni per ottenere i permessi. Fondamentale anche sbloccare gli investimenti privati, rafforzando l’Unione dei mercati dei capitali UE. “Dipendere da fonti fossili importate non è più sostenibile. Serve un impegno politico chiaro e stabile”, ha concluso.

