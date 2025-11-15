Attualità

La magistrale interpretazione dell'Ave Maria a Scignoria! con la voce di Laura Parodi

di Gilberto Volpara

Facileisolare.it

 

Uno stralcio dell'ultima puntata di Scignoria! in onda ogni giovedì sera su Telenord. E' l'Ave Maria interpretata da Laura Parodi in scena nel pomeriggio di domenica 16 novembre alla Fratellanza di Pontedecimo. 

 

 

