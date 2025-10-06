La vista è preziosa: le iniziative della Fondazione Banca degli Occhi "Lions Melvin Jones"

A Genova Andrea Morando apre le porte del suo showroom per la Banca degli Occhi, promossa dai Lions e dalla Fondazione Melvin Jones. La Banca rappresenta una delle iniziative più significative nel campo della solidarietà sanitaria. Nata a Genova nel 1996 per volontà dei Lions del Distretto 108 IA2, la Fondazione ha come obiettivo la raccolta, conservazione e distribuzione di cornee per il trapianto, offrendo così una concreta possibilità di recupero della vista a chi l’ha persa per malattie o traumi.

Grazie alla collaborazione con il Policlinico San Martino e a uno staff altamente specializzato, la Fondazione ha già permesso a migliaia di persone di tornare a vedere, operando sempre nel pieno rispetto degli standard di qualità e sicurezza previsti dal Centro Nazionale Trapianti. Il progetto si sostiene con donazioni, contributi volontari e l’impegno costante dei Lions, che promuovono anche campagne di sensibilizzazione sull’importanza della donazione.

Oggi la Banca degli Occhi non è solo un presidio medico, ma anche un simbolo di impegno civile, altruismo e responsabilità sociale. Un esempio concreto di come il volontariato possa fare la differenza nella vita delle persone.

