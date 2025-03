La UIL in piazza contro il precariato: no ai lavoratori fantasma

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Carovana UIL ha fatto tappa questa mattina in piazza De Ferrari con l’iniziativa “No ai lavoratori fantasma”.

Salari bassi, contratti precari, sicurezza sul lavoro e opportunità in Italia sono alcuni dei temi analizzati dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci assieme al Commissario straordinario UIL Liguria Emanuele Ronzoni e Mauro Migliavacca, sociologo economico e docente all'Università di Genova.

I temi - "Abbiamo tanti posti di lavoro che non sono occupati - esordisce il presidente della Regione - dobbiamo cercare di fare un match tra coloro che cercano lavoro e i posti di lavoro stessi." Bucci puntualizza la differenza tra lavoro temporaneo e precario, sottolineando come quest'ultimo non dia garanzie. Garanzie che sono proprio al centro della questione: salario equo, tempi giusti e rispetto dei contratti, soprattutto quelli nazionali.

"Bisogna continuare a spendere soldi in addestramento e in training - prosegue Bucci - per fare in modo che le persone che vogliono cambiare tipo di lavoro possano adeguarsi ai tempi e imparare."

Sulla continua evoluzione della tecnologia il presidente della Regione non ha dubbi: "Si è dimostrato nel mondo che la tecnologia cambia i posti di lavoro, ma poi li aumenta, quindi non dobbiamo avere paura, anzi, è un modo per avere un lavoro più qualificato pertanto non toglie posti di lavoro."

Di chi si parla - Emanuele Ronzoni ha precisato chi sono effettivamente i lavoratori fantasma: "Sono tutti quei lavoratori che hanno dei contratti particolari, a tempo parziale, che non hanno sicurezza sul lavoro e contratti a tempo indeterminato. Sono dei veri e propri precari a cui non vengono riconosciuti diritti basilari che un lavoratore dovrebbe ricevere.

Vogliamo che i lavoratori abbiano un salario dignitoso - conclude il Commissario straordinario UIL Liguria - che permetta loro di programmare il futuro."

E' intervenuto in merito anche Mauro Migliavacca, spiegando che bisogna far sì che i lavoratori fantasma, soprattutto quelli giovani, escano da questo anonimato: "Non possono pero' farlo da soli - sottolinea il sociologo - serve dare loro opportunità, formazione adeguata e soprattutto rispetto dei loro diritti."

Calendario - Il truck sarà presente anche domani 14 marzo dalle ore 10, ponendo l'attenzione sui seguenti temi: "I servizi alle persone del sistema UIL" e a seguire "Per una formazione al lavoro efficace".

