La Spezia, ubriaco investe un 14enne sulle strisce: giovane in codice rosso

di Alessandro Bacci

Tasso alcolemico sopra i limiti di legge per il guidatore che questo pomeriggio ha investito un quattordicenne sulle strisce pedonali alla Spezia. L'investimento è avvenuto poco prima delle 16 in Via Sarzana nel quartiere del Termo, al confine con il territorio di Vezzano Ligure.

I occorsi sono stati prontamente chiamati da alcuni passanti, il giovanissimo trasportato nella shock room dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia in codice rosso. Il ragazzo non presenterebbe ferite gravi, ma è trattenuto per svolgere gli accertamenti del caso.

Sul posto la Polizia Locale che ha svolto l'alcoltest sul conducente dell'auto: 1,01 g/l al primo test e 0,99 g/l al secondo. Ritirata la patente, si valuta adesso la denuncia penale.