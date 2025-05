La Spezia: tensione in città per il doppio corteo di antifascisti e CasaPound, attese oltre duemila persone, massima allerta in piazza Garibaldi

È alta l’attenzione delle autorità alla Spezia per la giornata di oggi, in vista dei due cortei contrapposti che attraverseranno il centro cittadino. Da un lato è previsto un imponente corteo antifascista, che dovrebbe contare circa duemila partecipanti, inclusi tra i 300 e i 400 appartenenti all’area antagonista. Dall’altro, si terrà una manifestazione organizzata da CasaPound, con una presenza stimata intorno alle 500 persone.

Le forze dell’ordine sono già in piena attività per garantire la sicurezza e soprattutto per evitare che i due schieramenti vengano a contatto, eventualità che potrebbe generare gravi disordini. Particolare attenzione è riservata a piazza Garibaldi, considerata uno dei punti più sensibili dell’intero tracciato: è infatti proprio lì che i due cortei passeranno a breve distanza l’uno dall’altro, aumentando il rischio di tensioni.

Per presidiare l’area sono stati disposti numerosi agenti in tenuta antisommossa e sono stati predisposti sbarramenti e transenne. Alcune vie strategiche, come via Tommaseo, sono già state chiuse al traffico per facilitare le operazioni di controllo e contenimento.

La prefettura, in collaborazione con la questura, ha predisposto un piano di sicurezza dettagliato, che prevede l’impiego di reparti mobili da diverse città e l’uso di droni per monitorare l’andamento dei cortei dall’alto. L’obiettivo primario è garantire il diritto di manifestare nel rispetto dell’ordine pubblico, evitando qualsiasi contatto diretto tra i due gruppi.

La giornata si preannuncia tesa e sarà seguita con attenzione dalle autorità locali e dai media. La cittadinanza è invitata a evitare le zone interessate dalle manifestazioni per non intralciare le operazioni di sicurezza e per motivi di incolumità personale.

