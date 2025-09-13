La Spezia, rissa e droga nel carcere: agenti feriti e allarme sovraffollamento

Un’aggressione tra detenuti e il rinvenimento di droga hanno riacceso i riflettori sul carcere della Spezia. Nella colluttazione, alcuni agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti: uno di loro è stato trasportato in ospedale. Parallelamente, un detenuto rientrato da un permesso è stato trovato con stupefacenti addosso e, dagli esami medici, sono emersi ovuli nascosti nell’intestino.

Emergenza – A denunciare la situazione è Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa Penitenziaria. Secondo il sindacato, l’istituto spezzino sta vivendo una condizione critica, aggravata dal sovraffollamento: “Il carcere è stato appena ristrutturato e ampliato, ma ha accolto 70 detenuti in meno di un mese. La capienza è di 151 persone e siamo già a 190, gestiti da 118 agenti quando ce ne vorrebbero 140”.

Sicurezza – Per Pagani, la pressione crescente mina la tenuta dell’intero sistema penitenziario: “Le carceri non rispondono al mandato assegnato dall’ordinamento e, con risse, violenze, traffici illeciti e suicidi, si pongono seri dubbi persino sui presupposti giuridici del loro mantenimento”.

Richieste – La Uilpa chiede interventi concreti: riduzione del numero dei detenuti, potenziamento del personale, miglioramento delle strutture, investimenti in tecnologia e dotazioni, nonché un rafforzamento dell’assistenza sanitaria e psichiatrica.

Bilancio – Dall’inizio dell’anno, ricorda il sindacato, si contano già 60 suicidi tra i detenuti e tre tra gli operatori. Un dato che per la Uilpa rappresenta un campanello d’allarme impossibile da ignorare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.