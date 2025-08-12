La Spezia: Loredana Bertè e Renato Zero, pace sul palco dopo quasi trent'anni di silenzio

A La Spezia, durante il concerto del 10 agosto, Loredana Bertè ha vissuto un momento inaspettato: Renato Zero è salito sul palco per abbracciarla, ponendo fine a una lunga rottura durata 28 anni. Un gesto che ha sorpreso e commosso il pubblico, trasformando la serata in un evento storico per la musica italiana.

I due artisti, un tempo amici inseparabili, si erano allontanati nel 1996 in seguito a dissapori professionali legati ai diritti su alcuni brani. La tensione era sfociata anche in uno scontro legale, e da allora i rapporti si erano interrotti. Solo sporadici accenni nel corso degli anni, come al Wind Music Awards 2013 o nelle recenti interviste di Bertè, avevano lasciato intravedere il desiderio di riavvicinamento.

Quella stretta sul palco sembra oggi segnare un nuovo inizio, che molti fan sperano possa tradursi in nuove collaborazioni. “Siamo i migliori anni della nostra vita”, ha detto Renato, suggellando con emozione una pace attesa da quasi tre decenni.

