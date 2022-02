La Spezia, la Regione consegna un nuovo mezzo ai vigili del fuoco

di Redazione

L'assessore Giacomo Giampedrone: "La cultura della protezione civile è uno degli elementi più importanti da sviluppare su un territorio"

La Regione Liguria ha consegnato un furgone di servizio all'associazione nazionale vigili del fuoco volontari della Spezia. Sarà utilizzato per svolgere attività di supporto sul territorio per il comando provinciale dei pompieri, anche di tipo logistico, e per attività divulgative della stessa associazione. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il direttore regionale dei vigili del fuoco Claudio Vanzella, il comandante Leonardo Bruni e il presidente dell'associazione Dino Martinelli.

"La cultura di protezione civile è uno degli elementi più importanti da sviluppare su un territorio - evidenzia l'assessore Giampedrone - aumentare la cultura vuol dire far crescere la consapevolezza del fatto che c'è qualcuno che lavora per garantire l'incolumità degli altri".