La Spezia, la candidatura di Antonella Franciosi: "Noi l'ago della bilancia"

di Redazione

La candidata di Italia Viva e Psi ha presentato i suoi programmi: "L'obiettivo è mandare a casa Peracchini. Il centrosinistra? Non ci ha coinvolto in nessuna scelta"

Antonella Franciosi, candidata sindaco a La Spezia per Italia Viva e Psi, ha presentato stamani il suo programma.

E' intervenuta in diretta alla Diretta Live di Telenord. "Noi vogliamo innanzitutto che Peracchini non sia più il sindaco di questa città - ha detto - e riteniamo che la nostra discesa in campo possa essere determinante perché questo accada, o quantomeno per costringere il sindaco uscente al secondo turno. Siamo pronti ad accogliere quelli che la pensano come noi".

Evidenti i motivi di lontananza anche con il centrosinistra. "Noi non siamo stati interpellati né nella scelta del candidato, né sui progammi. E inoltre non riteniamo che la loro proposta sia sufficente da sola a mandare a casa l'attuale sindaco. Noi crediamo di poter essere un elemento di equilibrio molto importtante, in questo senso".

Con quali propositi scendere in campo Antonella Franciosi per la Spezia? "Innanzitutto si tratta di ricostruire completamente la sanità. Penso all'ospedale: smantellato quello vecchio, quello nuovo è ancora nella fase di progetto, ma anche a tutti gli altri aspetti della salute sul territorio. E poi una rivitalizzazione della città e della sua economia, che è ferma al palo".

Ma quale indicazione darebbe la Franciosi in caso di ballottaggio fra centrodestra e centrosinistra? "Intanto pensiamo ad arrivarci, al ballottaggio"