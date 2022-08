La Spezia, l'annuncio di Peracchini: "Concluso il recupero dei cinghiali nel parco della Maggiolina"

Alla Spezia si è conclusa la vicenda dei cinghiali che si trovavano nell'area del parco della Maggiolina: gli esemplari sono stati portati in una zona verde sotto il controllo dell'Asl 5. Ad annunciarlo il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: "Sono molto soddisfatto che si sia arrivati a una conclusione positiva della vicenda, una scelta non facile ma giusta. Per riaprire il Parco della Maggiolina a tutta la cittadinanza è necessario avere ancora un po’ di pazienza perché dobbiamo aspettare l’esito di tutte le analisi sugli animali e poi procedere alla bonifica dell’area. La priorità in questo momento è restituire il Parco in tempi brevi ma garantendo tutta la sicurezza del caso per famiglie e bambini".

"Staremo come istituzioni al fianco del gestore del Parco perché possa avere il ristoro di questo tempo in cui non ha potuto svolgere il proprio lavoro, come abbiamo sempre detto. Vorrei ringraziare il Nucleo Faunistico Venatorio di Regione Liguria e il servizio veterinario per le operazioni di recupero, tutte le istituzioni in particolare al presidente Toti e tutti coloro che hanno permesso il buon esito di questa vicenda e tutte le associazioni e i presenti che oggi erano alla Maggiolina per aver consentito di effettuare tutte le operazioni necessarie”.

