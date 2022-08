Spezia, è "giallo" sul cucciolo di cinghiale trovato morto nel parco della Maggiolina

di Marco Innocenti

Secondo il veterinario, il piccolo sarebbe morto da tempo. A essergli fatale, forse, anche il tanto cibo lanciatogli in questi giorni dai passanti

C'è un piccolo giallo sulla morte del cucciolo di cinghiale la cui carcassa è stata ritrovata stamani all'interno del parco della Maggiolina, dove da 5 giorni si trova reclusa una famigliola di cinghiali. Secondo il veterinario della sanità animale dell'Asl che ha prelevato la carcassa, il cucciolo di cinghiale di dimensioni differenti rispetto agli altri, è morto da tempo e la posizione in cui è stato trovato è 'anomala'. Non si esclude nemmeno che, all'origine del decesso del cucciolo, possa esserci un eccesso di cibo visto che in questi giorni molte persone hanno lanciato grandi quantità di alimenti attraverso la recinzione del parco. In più sarebbe stato trovato rotto e aperto uno dei lucchetti posti sui cancelli del parco. Indagini in corso.