La Spezia: ex centrale Enel, Confartigianato propone una darsena sull'area dismessa

Confartigianato della Spezia lancia una proposta ambiziosa per l'area dell'ex centrale Enel, puntando a una darsena navigabile che possa rilanciare la nautica e migliorare la sicurezza idraulica dell'intera zona industriale. Il progetto prevede anche la creazione di nuovi spazi per la nautica e una nuova viabilità.

Proposta – La proposta di Confartigianato riguarda l'area di Vallegrande, un vasto settore industriale e retroportuale situato nel levante della città, dove è in corso lo smantellamento della centrale termoelettrica "Eugenio Montale" di Enel, operativa fino al 2021. Il progetto, ideato dagli architetti Cristiano Ruggia e Andrea Schiffini, prevede la realizzazione di una darsena scavata nell'area dell'ex centrale, a cui si collegherebbe un canale navigabile lungo un chilometro, che potrebbe fungere anche da scolmatore delle acque, migliorando così la sicurezza idraulica.

Viabilità – Un elemento centrale del progetto è l’implementazione di un anello viario attorno al canale, che servirebbe a migliorare la viabilità nella zona, alleggerendo il traffico nella vicina area del porto commerciale. L'intervento prevede anche una maggiore connessione con il settore della nautica, già molto concentrata nella zona, creando nuovi spazi per capannoni destinati alla grande nautica.

Sicurezza idraulica – L'area interessata dall'intervento, attualmente di proprietà di Enel Produzione, verrebbe riorganizzata con l’obiettivo di ridurre il rischio di esondazioni. I progettisti stimano che la creazione della darsena e la ricalibratura della viabilità possano ridurre sensibilmente il rischio idraulico su una superficie di circa 100 ettari. Questo intervento contribuirebbe a rendere più sicuro l'intero quartiere, oltre a favorire la crescita economica grazie alla creazione di nuove infrastrutture.

Economia blu – Il progetto risponde alle esigenze della “blue economy”, un settore in forte espansione a La Spezia, che conta già numerose imprese nautiche. "Ci sembra il modo più efficiente per favorire la presenza della blue economy, ma può servire anche al porto", ha dichiarato l'architetto Ruggia. La darsena, con dimensioni di 328x160 metri, e l’area per i capannoni di 100.000 metri quadrati, potrebbero rivelarsi fondamentali per la crescita del settore e per l’occupazione locale.

Prospettive – Il direttore di Confartigianato La Spezia, Giuseppe Mencheli, sottolinea che il progetto potrebbe offrire prospettive di crescita ancora inespresse. Liberando circa un milione di metri quadri da vincoli geologici, l'area potrebbe diventare un polo di sviluppo per la nautica e per altre attività industriali. "Si darebbe una risposta concreta a chi abita e lavora in questa zona", ha concluso Mencheli.

