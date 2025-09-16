La Spezia: droga negli indumenti e nello stomaco, arrestato detenuto al rientro in carcere

Aveva cercato di rientrare in carcere con un carico di droga nascosto negli indumenti intimi e nello stomaco, ma è stato scoperto e arrestato in flagranza. Protagonista un detenuto della casa circondariale della Spezia, sorpreso al termine di un permesso premio mentre tentava di introdurre sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto.

A far scattare l’allarme è stato il sospetto degli agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno trovato nove ovuli di cocaina e marijuana nascosti tra gli abiti. Gli accertamenti sono poi proseguiti con l’aiuto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza e un successivo esame radiografico, che ha permesso di individuare altri sette ovuli ingeriti.

Una volta espulsi, gli ovuli hanno rivelato un contenuto complessivo di circa 60 grammi di droga tra subutex, cocaina, marijuana ed eroina.

“Siamo di fronte a un’operazione complessa, portata a termine con grande professionalità”, ha commentato Vincenzo Tristaino, segretario regionale del Sappe Liguria, il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria.

Il detenuto è stato arrestato in flagranza e saranno ora valutate ulteriori conseguenze penali e disciplinari a suo carico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.