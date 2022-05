La Spezia, denunciato 17enne per spaccio davanti alla scuola

di Tiziana Cairati

Il giovane è stato trovato con 23 grammi di fumo, un coltello a serramanico sporco di sostanza e 340 euro in tasca. E' accaduto in via Prosperi

