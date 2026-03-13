La Spezia, Bucci: "Esplorazione del mondo subacqueo nuova frontiera di ricerca e sviluppo"

LA SPEZIA. “L’esplorazione del mondo subacqueo è la nuova frontiera della ricerca e dello sviluppo economico del futuro, un campo di scoperta che sarà sempre più strategico per geopolitica ed economia. Il nostro territorio, affacciato su quel mare che non divide ma unisce, ha tutte le carte in regola per essere leader in questo settore, anche grazie alla presenza qui alla Spezia del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, una realtà d’eccellenza in cui Regione Liguria crede, a cui ha aderito e su cui ha investito molto. Voglio ringraziare il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci per la sua presenza oggi: si tratta di un segno di grande attenzione”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi alla tappa spezzina del convegno “La Dimensione Subacquea: è qui la sfida!”.

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