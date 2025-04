La nuova viabilità in Piazza Corvetto funziona, Piciocchi: "Abbiamo deciso di renderla definitiva"

Il nuovo assetto di Piazza Corvetto secondo la giunta comunale "sta funzionando bene quindi abbiamo deciso di renderlo strutturale": lo ha dichiarato il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi, che ha dettato i tempi per i prossimi passi che renderanno possibile il mantenimento delle strisce pedonali tracciate da via Martin Piaggio all'area dei taxi, necessarie per la chiusura del sottopassaggio dietro alla Prefettura per i lavori del nodo di Genova (lo avevamo raccontato QUI).

Prossimi passi - La giunta ha dato mandato alla direzione progettazione e ad Aster "di sviluppare il progetto di adeguamento dei marciapiedi per l'accessibilità e l'illuminazione pubblica che consentirà di realizzare le opere che permetteranno di rendere definitiva questa soluzione" ha spiegato ancora Piciocchi. Per il momento il facente funzioni ha lasciato in sospeso il futuro del sottopasso, "discuteremo come gestirlo" ha dichiarato.

