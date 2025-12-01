La nuova puntata di Benvenuti in Liguria: dal museo alla cucina, ceramica tra storia e innovazione
di Gilberto Volpara
In collaborazione con Fondazione De Mari
Dopo la puntata della scorsa settimana dedicata al saper far con focus nei comuni di Celle Ligure per il pesto, Busalla per la birra, passando attraverso Montoggio e Genova Bolzaneto, Benvenuti in Liguria sbarca tra Savona e le Albisole.
Lo fa per raccontare un'arte millenaria come quella della ceramica, con attenzione specifica alla mostra tuttora in corso presso il museo della città capoluogo sugli ultimi 100 anni di questa specificità tutta ponentina: un itinerario tra gli artisti contemporanei, le nuove e vecchie tecniche, nonchè, una riflessione più ampia sull'intero comparto che annovera pure declinazioni culinarie.
Il tutto con un'ospite speciale che, ogni giorno, lavora a stretto contatto con la maiolica e la promozione dei suoi derivati attraverso i linguaggi moderni.
Nel corso della trasmissione, con l'immancabile presenza del Cucinosofo, Sergio Rossi, e il supporto di Fondazione De Mari, anche, una tappa per evidenziare il recente restauro di una delle casse lignee più antiche della città della Torretta (vedi foto) a pochi mesi dalla nuova processione del Venerdì Santo che, eccezionalmente, tornerà in strada nella primavera 2026.
