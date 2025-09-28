La Lanterna di Genova si illumina d’autunno: aperture fino al 31 ottobre 2025

Anche in autunno, la Lanterna di Genova continuerà a brillare e ad accogliere i visitatori con aperture regolari ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30), fino al 31 ottobre 2025.

Una stagione perfetta per scoprire o riscoprire il simbolo indiscusso della città, immersi nei colori caldi dell’autunno e nella luce dorata del tramonto che avvolge il porto e la passeggiata panoramica.

Più che un faro, la Lanterna è un’esperienza: un viaggio nella storia di Genova attraverso il museo interattivo, gli oggetti d’epoca, e la salita alla prima terrazza, da cui si apre una vista spettacolare a 360° sulla città, sul mare e sulle colline circostanti.

La Lanterna di Genova, con i suoi 77 metri di altezza (132 metri sul livello del mare), è il faro operativo più alto del Mediterraneo e uno dei più antichi al mondo ancora in funzione. Sorge sulla collina di San Benigno, rappresenta Genova nello stemma cittadino e, nel 2024, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Faro dell’anno” dall’IALA (International Association of Lighthouse Authorities).

Dal 2025, il Complesso Monumentale è gestito dall’Istituzione Mu.MA in collaborazione con l’Associazione Amici della Lanterna e la Marina Militare, che curano la valorizzazione di questo straordinario luogo simbolico e culturale.

Visitare la Lanterna in autunno significa vivere un momento di bellezza e identità, in un luogo che parla al cuore di ogni genovese e incanta chi visita la città per la prima volta.

