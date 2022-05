La genovese Martina Carraro si sposa: al suo addio al nubilato, nelle Cinque Terre, anche Federica Pellegrini

di Redazione

Un fine settimana all'insegna della Liguria, delle bellezze della natura e delle prelibatezze culinarie

La campionessa genovese di nuoto Martina Carraro si sposa. Per festeggiare l'evento l'atleta ha invitato le sue migliori amiche a trascorrere un weekend nelle Cinque Terre. Tra le ospiti anche Federica Pellegrini, "la divina".

Un fine settimana all'insegna della Liguria, delle bellezze della natura e delle prelibatezze culinarie.

Martina Carraro è nata a Genova il 21 giugno 1993 ed è cresciuta nella Genova Nuoto. Una importante carriera giovanile (con un argento olimpico) ha preceduto il suo arrivo tra i grandi.

Il primo titolo italiano è arrivato nel 2009 nei 100 rana e da quel momento ha conquistato più di 30 medaglie nelle gare nazionali per poi fare il grande salto in quelle internazionali.

La passione per l’acqua arriva dalla sua mamma, che l’ha spinta a intraprendere questa carriera.

Come detto alle Cinque Terre c'era anche Federica Pellegrini che in estate si sposerà con Matteo Giunta. "Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme". E allora l'addio al nubilato toccherà a lei...