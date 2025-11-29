La “Focaccia Genovese” passa alla Camera di Commercio: tutela e promozione per un simbolo della città
di Carlotta Nicoletti
Sabato 29 novembre il marchio “Focaccia Genovese” verrà ufficialmente trasferito dall’Associazione Panificatori di Confcommercio Genova alla Camera di Commercio. Una scelta che punta a rafforzare tutela, qualità e riconoscibilità di uno dei prodotti più identitari della città, in un momento di forte crescita della domanda di tipicità certificate.
Evento – Il passaggio è stato celebrato durante “Arte Bianca – La vera focaccia genovese protagonista alla Borsa di Genova”, un pomeriggio dedicato a degustazioni, cultura e tradizione con il supporto di Regione Liguria e Camera di Commercio.
Tradizione – “È un momento importante per le nostre imprese e per un prodotto fondamentale della nostra cultura”, afferma Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova. “La cessione del marchio rappresenta un passo strategico per dare maggiore visibilità ai nostri panificatori”.
Valorizzazione – Entro la primavera 2026 tornerà anche il “Vero Campionato della Focaccia”. “Sarà bello confrontare la focaccia genovese con altre focacce italiane e trasformare le vie della città in una festa aperta a tutti”, aggiunge Cavo.
Identità – Per il consigliere regionale Alessio Piana, “la focaccia genovese non è solo un prodotto da forno: è un simbolo della nostra identità”. Il trasferimento del marchio, aggiunge, rafforzerà tutela e promozione del disciplinare, valorizzando l’intera filiera.
Sistema – “Siamo fieri di mettere a sistema il marchio come già fatto con il Campionato del pesto”, sottolinea Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio. L’obiettivo è integrare la “Focaccia Genovese” nel progetto Genova Gourmet.
Panificatori – Per Gino Petrucco, presidente dell’Associazione Panificatori, il passaggio rappresenta “un riconoscimento del lavoro quotidiano nei nostri laboratori. La focaccia è profumo, identità. Consegnare il marchio significa garantirgli una tutela ancora più forte”.
Programma – Durante la giornata si è svolta una tavola rotonda su storia, innovazione e salute della focaccia e una grande degustazione con 12 panifici genovesi, insieme a un’esposizione dedicata all’arte bianca.
