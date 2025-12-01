Attualità

La crisi del lavoro e delle maxi aziende in Liguria: non solo ex Ilva, l'Ansaldo è occupata

di Gilberto Volpara

36 sec

Lavori in agitazione per l'esternalizzazione di commesse

La crisi del lavoro e delle maxi aziende in Liguria: non solo ex Ilva, l'Ansaldo è occupata

Guarda la galleria

Assoclima

 

"Nessuno entra, nessuno esce". Lo dicono i lavoratori di Ansaldo davanti ai varchi dello stabilimento genovese sotto il Ponte San Giorgio. All'origine della decisione ci sarebbro scelte aziendali che traguardano allo spostamento di alcune lavorazioni in Texas: "Quelle operazioni possono essere fatte senza problemi qui. A questa tendenza ci opponiamo in maniera ferma" spiegano i dipendenti che bloccano le entrate e le uscite della realtà industriale in sponda destra del torrente Polcevera.

 

Genova sconta così una nuova agitazione nelle ore in cui la crisi dell'acciaio è tutt'altro che risolta. In attesa dell'ennesimo vertice ministeriale in programma venerdì prossimo su quella che fu l'ex Ilva, adesso, la nuova tensione: il futuro di Ansaldo a Genova

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Galleria

Tags:

ansaldo ilva genova

Condividi: