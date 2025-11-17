La Cina sperimenta l’aquilone eolico più grande del mondo per produrre energia pulita

La Cina sta portando l’eolico in una nuova dimensione con il test dell’aquilone più grande al mondo in grado di generare energia dai venti ad alta quota. Questa innovativa tecnologia, nota come airborne wind energy, sfrutta correnti a quote superiori rispetto ai tradizionali parchi eolici, dove i venti sono più costanti e potenti, permettendo una produzione di energia più stabile ed efficiente.

L’aquilone gigante è dotato di sistemi avanzati che trasformano la forza del vento in elettricità, che viene poi trasmessa a terra tramite cavi ad alta tensione. Secondo gli esperti, questa soluzione potrebbe ridurre i costi di produzione rispetto alle turbine tradizionali e aprire nuove possibilità di energia rinnovabile anche in aree dove l’installazione di turbine convenzionali sarebbe difficile o costosa.

Il progetto cinese rappresenta un passo significativo verso la diversificazione delle fonti energetiche e la riduzione delle emissioni di carbonio, posizionando il Paese all’avanguardia nella sperimentazione di tecnologie eoliche ad alto rendimento. Se i test avranno successo, gli aquiloni eolici potrebbero diventare una componente importante della transizione globale verso un’energia più sostenibile.

