La Cina e la rivoluzione dell’energia pulita

La Cina sta guidando una trasformazione energetica senza precedenti, destinata a cambiare i mercati globali, la geopolitica e la lotta contro il cambiamento climatico. Con 887 gigawatt di capacità solare installati alla fine del 2024 – quasi il doppio di Europa e Stati Uniti messi insieme – e 1.826 terawattora di energia eolica e solare generati nello stesso anno, il Paese sta definendo nuovi standard mondiali per l’energia rinnovabile.

L’espansione cinese non è solo quantitativa: ogni anno vengono prodotti quasi un terawatt di energia rinnovabile, sufficiente a sostituire oltre 300 grandi centrali nucleari. L’efficienza produttiva crescente abbassa ulteriormente i costi, creando un circolo virtuoso che permette di soddisfare la crescente domanda interna e di esportare tecnologia verde in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Secondo l’Economist, la Cina è diventata una “superpotenza dell’elettricità pulita”, capace di raddoppiare la propria capacità rinnovabile e ridurre le emissioni entro il 2035, superando molti degli impegni presi con l’Accordo di Parigi. Le esportazioni di tecnologie rinnovabili hanno già superato i guadagni americani dalla vendita di combustibili fossili, aprendo nuove opportunità economiche globali.

Tuttavia, il percorso non è privo di sfide e preoccupazioni. La dipendenza dal carbone non è ancora superata, e il controllo politico centralizzato sotto Xi Jinping suscita dubbi sulla sicurezza e sull’affidabilità della Cina come fornitore di energia pulita. Alcune strategie, come la Belt and Road Initiative, hanno generato critiche per l’indebitamento dei Paesi partner.

Nonostante ciò, le energie solare ed eolica offrono una possibilità concreta di ridurre ulteriormente le emissioni globali e garantire elettricità abbondante ed economica a miliardi di persone. La Cina, con la sua capacità produttiva e tecnologica, rappresenta oggi una risorsa essenziale per il mondo intero.

