La campagna, modello di vita per ripensare l’abitare e il valore della comunità
di Redazione
Spunti di riflessione su come progettare spazi che favoriscano relazioni, inclusione e sostenibilità, mettendo al centro le persone e la vita collettiva
Ripensare il concetto di abitare e valorizzare il ruolo della comunità nei contesti urbani e sociali. Il servizio di Telenord offre spunti di riflessione su come progettare spazi che favoriscano relazioni, inclusione e sostenibilità, mettendo al centro le persone e la vita collettiva.
Intervengono in studio Tiziano Ugolini e Cecilia Chiappari, con contributi del progetto Sentiero di Arianna, per condividere esperienze concrete, idee innovative e strategie volte a rafforzare il senso di comunità e la qualità della vita nei diversi contesti abitativi.
