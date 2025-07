L'Università di Genova lancia AIxtreme, il radar che prevede 'al centimetro' temporali, fulmini e tempeste solari

Un radar preciso 'al millimetro' per prevedere la formazione di temporali, raffiche di vento, fulmini e addirittura fenomeni spaziali.

Partito a marzo del 2023 e conclusosi nel 2025, il progetto AIxtreme potrebbe rivelarsi rivoluzionario nel campo dell'ambiente e della transizione verde.

Università di Genova capofila di un progetto che si propone di utilizzare l'intelligenza artificiale per anticipare il verificarsi di eventi meteorologici estremi e spaziali, per andare poi a supportare un gran numero di enti, come ad esempio la protezione civile. Un progetto che è stato sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa Depositi e Prestiti.

Che cosa si intende con eventi meteorologici estremi - "Parliamo di eventi alluvionali, precipitazioni oltre la norma, fulminazioni, grandinate, eventi temporaleschi e di vento estremo, ovvero quelli che possono creare problemi alle infrastrutture" - spiega la professoressa Anna Maria Massone, coordinatrice del progetto

Perchè focalizzarsi sui fenomeni spaziali? "Il pianeta Terra è influenzata dalla stella vicina, il Sole, quindi quando sul Sole succedono eventi particolarmente esplosivi, queste tempeste solari possono avere un impatto sulla Terra: ad esempio, possono esserci emissioni di grandi quantità di radiazioni, oppure fenomeni più spettacolari come le aurore boreali. Ma se queste tempeste sono particolarmente violente, possono creare malfunzionamenti nei satelliti in orbita"

In AIXtreme, come suggerisce il nome, corre in nostro aiuto l'intelligenza artificiale: "Noi seguiamo un approccio che è guidato dai dati, tipico approccio dell'intelligenza artificiale, ma laddove possibile integrato con la conoscenza fisica. Il modello di apprendimento di un modello di intelligenza artificiale è molto semplice da spiegare, si impara da archivi storici di dati, quindi avendo dati storici a disposizione si costruisce una rete, si costruisce un previsore che impara a predire l'output, quindi impara in qualche modo la funzione che lega l'input, il fatto che determinate variabili fisiche abbiano un certo valore, e l'output, cioè il verificarsi o meno di un certo fenomeno."

Sì, ma quanto è preciso AIxtreme? Un particolare episodio puo' aiutarci a capire: "Nel maggio del 2024 si è verificata una tempesta solare estremamente intensa, che abbiamo avvertito anche a Genova con la formazione di aurore boreali. Ecco, il nostro strumento l'ha prevista calcolando un solo minuto di errore, quindi ha previsto esattamente l'ora esatta di arrivo. Possiamo fare delle previsioni con anticipo di 1 ora, 6 ore, 8 ore, 12 ore. A seconda di come addestriamo il modello può essere fatta una previsione a finestre temporali diverse."

Sono tanti i soggetti che possono essere interessati dall'applicazione di AIxtreme: non solo enti come Protezione Civile o centri previsionali, ma anche, ad esempio società aeroportuali per la gestione dei velivoli.

Anche in Liguria, territorio notoriamente fragile dal punto di vista idrogeologico, tecnologie di questo tipo possono rivelarsi estremamente utili a fini preventivi

Collaborazione - Il progetto ha visto la partecipazione del Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova, del Politecnico di Torino, del Dipartimento di Scienze e Matematiche Applicate e del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale. I partner territoriali sono stati Arpal per la parte di meteorologia, l'Istituto Nazionale di Astrofisica con l'Osservatorio Astrofisico di Torino e Altec invece per la parte di Space Weather

