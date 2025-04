L'Università di Genova apre il laboratorio virtuale LIS4: così i giovani medici si mettono alla prova in condizioni estreme

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Una stanza in grado di ricreare ambienti ostili e situazioni complesse, per insegnare ai giovani medici ad agire anche nelle condizioni più estreme.

Che cos'è - Inaugurato oggi il laboratorio di simulazione immersiva LIS4 del Dipartimento di scienze della salute - DISSAL dell'Università di Genova. Uno spazio tecnologicamente avanzato progettato per rivoluzionare la formazione in diversi ambiti: sfruttando un sofisticato sistema di proiezione e interazione basato sul software Gener8 Healthcare, LIS4 offre un'esperienza di apprendimento immersiva e interattiva senza precedenti.

Virtuale - La stanza LIS4 è concepita come un ambiente dinamico e trasformabile, dove le pareti si convertono in superfici completamente sensibili al tatto, creando uno spazio di apprendimento coinvolgente e altamente interattivo. Gestita da un computer a elevate prestazioni, l'installazione permette la proiezione simultanea di contenuti su tre pareti, ampliando le capacità degli strumenti didattici tradizionali e offrendo una visualizzazione a 270° per una completa immersione.

Il cuore dell'interazione risiede in un software touch che sostituisce le convenzionali periferiche di input con gesti intuitivi, supportando interazioni multi-touch anche per più utenti contemporaneamente. Questa caratteristica promuove un apprendimento collaborativo e partecipativo, dove docenti, studenti e professionisti possono interagire simultaneamente con gli scenari simulati.

La versatilità di LIS4 è ulteriormente accresciuta dalla possibilità di integrare qualsiasi software di terze parti compatibile, consentendo l'utilizzo di un'ampia gamma di applicazioni e risorse digitali. LIS4 permette di integrare immagini, video, modelli 3D e strumenti clinici reali, rendendo le simulazioni estremamente realistiche e personalizzabili.

Per arricchire ulteriormente l'esperienza sensoriale, LIS4 integra elementi come suono avvolgente e illuminazione colorata e regolabile, sincronizzabili per enfatizzare l'impatto fisico degli scenari. Il pavimento è dotato di un sistema di risuonatori che intervengono su basse frequenze vibrando e aumentando l’effetto realistico della scena. Dispositivi in grado di generare fumo, vento e aromi, azionati dalla sala regia, accrescono ulteriormente il realismo dello scenario.

Questa attenzione al dettaglio contribuisce a creare un ambiente simulato più credibile e coinvolgente, preparando i partecipanti ad affrontare situazioni reali con maggiore consapevolezza e prontezza. LIS4 è stato inoltre equipaggiato con audiovisivi, telecamere e microfoni per facilitare attività in-space e sessioni di debriefing complete, sia in loco sia a distanza. Una regia video gestisce tutte le sorgenti e le può ritrasmettere nelle tre stanze attigue dotate di grandi schermi multimediali.

La compatibilità con le principali piattaforme di comunicazione digitale assicura una comunicazione vero l’esterno, anche in tempo reale, moderna ed efficace. La realizzazione di LIS4 è stata preceduta da una lunga fase di accurata progettazione, attuata in uno spazio costruito su misura rispetto alle esigenze del Dipartimento di scienze della salute - DISSAL dell'Università di Genova che comprende, oltre alle tre salette per il debriefing e la sala regia che ospita tutta infrastruttura tecnologica e di connettività, un ufficio per le attività di gestione oltre che di ricerca e sviluppo degli scenari.

