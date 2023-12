L’UE dà il via libera all’approfondimento del fairway nel porto di Göteborg

A seguito dell’annuncio della Commissione Europea, l’Autorità Portuale di Göteborg potrebbe, giovedì pomeriggio, attivare l’accordo precedentemente preparato con NCC riguardante la parte di rinforzo delle banchine del massiccio progetto infrastrutturale Skandia Gateway. Successivamente, verrà formata un’organizzazione del progetto e verranno istituiti uffici adiacenti al terminal container del porto di Göteborg prima della cerimonia inaugurale prevista per febbraio 2024.

“La scena è stata preparata da molto tempo, ed è con grande fiducia che ora possiamo premere il pulsante e procedere con questo progetto, che è così cruciale per la competitività dell’industria svedese. È giunto il momento di iniziare, ” afferma Göran Eriksson, amministratore delegato dell’Autorità Portuale di Göteborg.

La spedizione diretta senza trasbordo attraverso gli oceani del mondo da e verso il porto di Göteborg è un prerequisito vitale affinché l’industria svedese possa raggiungere i mercati globali in modo efficiente in termini sia di clima che di costi. Tuttavia, poiché le navi più grandi sono diventate sempre più grandi, è necessario un fairway più profondo nel porto. In 15 anni la capacità delle navi portacontainer è aumentata del 50% e oggi le navi più grandi possono entrare nel porto di Göteborg solo a metà carico. Nel frattempo, le compagnie di navigazione prevedono navi ancora più grandi.

“Ma non si tratta della ragion d’essere del porto, ma di garantire che continueremo a servire l’industria svedese in futuro. L’attuale profondità del fairway è già un limite poiché le compagnie di navigazione sono limitate nella scelta della rotta per raggiungere Göteborg. Con Grazie all’approfondimento del fairway, le navi più grandi potranno entrare in futuro a pieno carico, il che a sua volta fornisce flessibilità al traffico esistente. È un aspetto climatico in sé, mentre il porto diventa interessante in ancora più configurazioni di linea,” dice Göran Eriksson.

Skandia Gateway è un progetto collaborativo in cui l’Autorità Portuale di Göteborg è responsabile delle misure di rinforzo della banchina nel terminal container, mentre l’Amministrazione Marittima svedese è responsabile delle misure nel fairway. Inizialmente verranno rinforzati 700 metri di banchina. Questo è un prerequisito affinché la banchina sia pronta ad accogliere navi più grandi di quelle oggi possibili e affinché l’Amministrazione marittima svedese inizi i lavori di dragaggio in un tratto di 5 chilometri del fairway, dove verranno scavati 11 milioni di metri cubi di argilla.

“La decisione dell’UE ci dà l’opportunità di continuare a lavorare su Skandia Gateway per raggiungere l’obiettivo comune di completamento entro il 2027/2028 per l’Amministrazione marittima svedese e l’Autorità portuale di Göteborg. Per l’Amministrazione marittima svedese, stiamo lavorando per procurare un appaltatore per misure sui fairway, con l’obiettivo di iniziare i lavori di dragaggio dopo l’estate del 2026”, afferma Jenny Röström, project manager presso l’Amministrazione marittima svedese.