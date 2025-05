L’elezione di Silvia Salis a Genova conquista anche le pagine del Times

La recente elezione di Silvia Salis a sindaca di Genova ha superato i confini della cronaca locale per diventare un caso politico osservato anche dalla stampa internazionale. Il quotidiano britannico The Times ha infatti dedicato un ampio articolo all’ex olimpionica, evidenziando l’impatto simbolico e politico della sua vittoria per l’opposizione italiana e per l’equilibrio nazionale.

Interesse internazionale – L’articolo firmato dal giornalista Tom Kington sottolinea come la vittoria di Salis rappresenti una battuta d’arresto significativa per la coalizione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni, dopo otto anni di amministrazione a Genova. Il titolo del pezzo, “Meloni hammered as leftist Olympian wins mayoral poll”, richiama il passato sportivo della nuova sindaca, simbolicamente contrapposto alla leadership della premier.

Profilo della vincitrice – Il Times ripercorre la carriera sportiva di Silvia Salis, due volte olimpionica nel lancio del martello, e ne evidenzia l’impegno civile e istituzionale maturato negli anni al vertice del CONI. Un profilo che ha convinto una larga coalizione progressista, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e centristi, a sostenerla come candidata di sintesi.

Rilievo politico – Il quotidiano britannico riporta anche le dichiarazioni dell’ex premier Matteo Renzi, che parla di un “incantesimo spezzato” per Giorgia Meloni, e sottolinea come l’esperienza sportiva di Salis rappresenti per lei una scuola di disciplina utile anche alla politica. La sua intenzione di rafforzare i municipi genovesi viene interpretata come un segnale concreto di cambiamento amministrativo.

Critiche e reazioni – Ampio spazio è dedicato anche alle critiche ricevute da Salis da esponenti della destra, tra cui il senatore Maurizio Gasparri, che aveva ironizzato sulla sua inesperienza politica. Salis ha risposto definendo quegli attacchi “politica personale e di basso livello”, dichiarazioni che il Times inquadra come indicatrici della tensione che la sua figura suscita nei rivali.

Dimensione nazionale – Il caso genovese, secondo il quotidiano inglese, non è isolato. Domenica scorsa, infatti, il centrosinistra ha ottenuto successi anche in altre città italiane, come Ravenna, e si prepara a sfide importanti alle elezioni regionali d’autunno. In questo contesto, l’ascesa di Salis viene vista come un segnale di possibile cambiamento negli equilibri politici del Paese.

