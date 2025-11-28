L'educazione sessuo-affettiva, il parere delle psicologhe della Liguria
di Maurizio Michieli
L'educazione sessuo-affettiva, un tema di grande attualità: cosa si intende, a quale età può essere intrapresa, cosa si intende per consenso, quali sono i benefici, quanto migliora la vita delle donne e degli uomini.
Ne abbiamo parlato in studio con Marianna Pederzolli e Alessia Battaglia, coordinatrici del comitato pari opportunità dell'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria.
Ecco la puntata di Salute Sanità in onda su Telenord.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:psicologia
Condividi:
Altre notizie
Prevenzione maschile, i consigli degli esperti e le risposte alle domande più frequenti
28/11/2025
di Maurizio Michieli
Influenza in anticipo di un mese: i medici di famiglia lanciano l’appello alla vaccinazione
26/11/2025
di Stefano Rissetto