L'educazione sessuo-affettiva, il parere delle psicologhe della Liguria

L'educazione sessuo-affettiva, un tema di grande attualità: cosa si intende, a quale età può essere intrapresa, cosa si intende per consenso, quali sono i benefici, quanto migliora la vita delle donne e degli uomini.

Ne abbiamo parlato in studio con Marianna Pederzolli e Alessia Battaglia, coordinatrici del comitato pari opportunità dell'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria.

Ecco la puntata di Salute Sanità in onda su Telenord.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.