L'Atalanta sbarca in Liguria con il progetto DEAcademy Elite: accordo storico con l'Athletic Club Albaro

È stato ufficialmente presentato ieri sera, presso l’AC Hotel di Genova, un accordo storico che segna un importante passo avanti per il calcio giovanile ligure. L’Athletic Club Albaro entra a far parte del programma DEAcademy Élite di Atalanta Bergamasca Calcio, diventando la prima società ligure a essere inclusa in questo esclusivo progetto di sviluppo tecnico e formativo. L’intesa, siglata alla presenza delle istituzioni politiche e sportive del territorio, segna l’inizio della presenza operativa in Liguria del club nerazzurro di Serie A, tra i protagonisti della prossima edizione della Champions League.

Il programma DEAcademy Élite, lanciato da Atalanta nel 2024, si distingue dai tradizionali rapporti di affiliazione tra club professionistici e dilettantistici. Il circuito Élite, infatti, è riservato a pochissime società in tutta Italia, selezionate direttamente da Atalanta sulla base di criteri qualitativi precisi. Si tratta, quindi, di una scelta tecnica mirata e non di un rapporto di tipo economico-commerciale. L’accordo con l’Athletic Club Albaro, valido per le stagioni sportive 2025/26 e 2026/27 con possibilità di rinnovo fino al 2029, dà vita a una collaborazione tecnica fondata sulla condivisione di competenze e una visione educativa comune.

“Vogliamo portare sul territorio italiano due elementi fondamentali: la formazione, affidata a Stefano Bonaccorso, e il monitoraggio, curato da Giovanni Bonavita – dichiara Maurizio Marchesini, responsabile Deacademy Italia per l’Atalanta Bergamasca Calcio. – Il programma Deacademy Élite ci consente di sviluppare queste attività direttamente nelle società che intendono adottare e promuovere le linee guida trasmesse da Atalanta a partire da Zingonia. Abbiamo scelto l’Athletic Club Albaro per la qualità delle persone coinvolte e per i valori che abbiamo riconosciuto nella famiglia Imperato e nei suoi responsabili. Un gruppo di lavoro che condivide la visione dell’Atalanta e ha la volontà concreta di creare i presupposti e gli ambienti ideali per portare questa filosofia sul territorio”.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di un progetto così selettivo e ambizioso, un network d’eccellenza di cui fa parte un numero davvero ristretto di società italiane e che rappresenta una grande opportunità di crescita per la nostra società e i nostri ragazzi, sia sul piano sportivo che formativo – commenta il responsabile della scuola calcio albarina Francesco Imperato. – Con questa partnership confermiamo il nostro impegno per un calcio giovanile di qualità, fondato su valori, competenze e una visione condivisa con una delle realtà più virtuose del panorama calcistico italiano”.

Nel dettaglio, il cuore dell’intesa risiede nella trasmissione del know-how tecnico e educativo maturato da Atalanta, che metterà a disposizione dell’Athletic Club Albaro percorsi strutturati di formazione, aggiornamento e affiancamento destinati a tecnici, istruttori e dirigenti, volto a promuovere la crescita professionale dell’intero staff e garantire la qualità dell’ambiente in cui crescono i giovani calciatori. La collaborazione prevede anche il coinvolgimento attivo in eventi, tornei e stage organizzati da Atalanta nell’ambito della DEAcademy, offrendo così ai tesserati dell’Athletic Club Albaro la possibilità di vivere esperienze di altissimo livello, sia dal punto di vista tecnico che personale.

Erano presenti all’inaugurazione anche l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, la consigliera del Comune di Genova Vittoria Canessa Cerchi, il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo, il presidente del comitato ligure della FIGC Giulio Ivaldi, il responsabile area scouting della Liguria per l’Atalanta Alessio Balducci, la delegata regionale alle attività di base del Settore Giovanile Scolastico Mara Morin e l'amministratore delegato del club albarino Sergio Imperato.

