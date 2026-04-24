L'allieva Federica a lezione di lingua genovese con la prova dei tarocchi inseguendo l'amore

La lingua genovese è uno strumento utile per tutto. Già, anche per i tarocchi. La dimostazione giunge dal simpatico video realizzato dalla giovanissima Federica Favilli che da qualche mese si cimenta con la lingua della Lanterna grazie alla lezioni del giovedì sera del professor Franco Bampi a Scignoria!.

Durante l'ultima puntata, da auto-inviata, ha raccontato l'arte dei tarocchi. Dall'altra parte della tavola Angelo Bernardini, un altro maestro di lingua genovese, cultore delle carte in modo del tutto gratuito e senza alcun lucro. Come è finita? La risposta integrale all'interno della puntata....

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