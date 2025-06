Italia Viva sceglie Genova per la sua assemblea nazionale: Renzi: "Non è un caso"

Dopo la vittoria del centrosinistra alle elezioni comunali di Genova, con l’elezione a sindaca di Silvia Salis, Italia Viva annuncia che sarà proprio il capoluogo ligure a ospitare la prossima Assemblea Nazionale del partito.



A darne notizia è il leader Matteo Renzi attraverso la sua consueta enews: "Nei prossimi giorni arriverà la convocazione per l'assemblea nazionale di Italia Viva che terremo a Genova, non casualmente", ha scritto, sottolineando la valenza simbolica della scelta. Ospite di Telenord, lo scorso 22 marzo Renzi aveva 'previsto' la vittoria di Silvia Salis, definendola "la candidata giusta". "Silvia Salis - aveva detto Renzi, nel Tgn Today di cui alleghiamo il video - è la candidata giusta per Genova, è una genovese con una carriera nel mondo dello sport. È stata indicata come il punto di riferimento della coalizione. Il nostro programma, che include il mondo produttivo e delle imprese, è fondamentale."



Nel dare l'annuncio, Renzi aggiunge: "Invito tutti a dare una mano in questi giorni di scelta per il 2x1000. E qui lo spazio per il tesseramento. Ma non dimenticate: il 3-4-5 ottobre torna la Leopolda!".



La decisione di convocare l’assemblea proprio a Genova appare chiaramente legata all’esito positivo delle recenti amministrative, che hanno visto trionfare una candidata sostenuta dal fronte progressista. Un segnale politico, dunque, oltre che organizzativo, che punta a rafforzare la presenza del partito in un’area dove il centro ha avuto un ruolo determinante. Renzi ha colto anche l’occasione per ricordare alcuni momenti chiave della vita interna del partito, rilanciando la campagna per il tesseramento e il finanziamento tramite il 2x1000, e annunciando il ritorno della Leopolda, l’evento politico simbolo del renzismo, che si terrà a inizio ottobre.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.