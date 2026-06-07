Italia sempre più verde: le foreste superano i 100 mila chilometri quadrati

L’Italia è diventata una vera e propria nazione forestale. Le superfici boscate hanno ormai superato i 100 mila chilometri quadrati, occupando oltre un terzo del territorio nazionale e superando, dal 2020, la Superficie Agricola Utilizzata, un fenomeno che non si registrava dal Medioevo.

È quanto emerge dal rapporto "Foreste in Comune", la prima indagine socio-economica sul patrimonio forestale dei comuni italiani promossa da PEFC Italia con il supporto di UNCEM, Legambiente e del Consorzio Caire.

Lo studio analizza per la prima volta dati inediti come l’Indice di Boscosità, che misura il rapporto tra superficie forestale e superficie complessiva di ciascun comune, integrandoli con informazioni su andamento demografico, consumo di suolo e fenomeni di spopolamento o ripopolamento.

Tra i dati più significativi emerge che Marcetelli, in provincia di Rieti, è il comune italiano con la maggiore incidenza di aree boschive: il 98,4% del suo territorio è coperto da foreste. Il primato per estensione assoluta spetta invece a Gubbio, che può contare su oltre 26.800 ettari di superficie forestale.

Secondo il rapporto, oltre tre quarti delle foreste italiane si concentrano nei comuni montani, confermando il ruolo centrale delle aree interne e delle montagne nella conservazione del patrimonio naturale del Paese.

"Il fatto che oltre tre quarti delle foreste italiane siano concentrate nei Comuni montani racconta meglio di qualsiasi altra statistica il ruolo delle montagne nella tutela del capitale naturale nazionale", ha commentato Marco Bussone. "Le foreste producono servizi ecosistemici fondamentali per tutto il Paese e rendono evidente la necessità di rafforzare strumenti di governance territoriale e politiche che sostengano concretamente le comunità che custodiscono questi patrimoni".

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