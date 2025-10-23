Italia e Montenegro: intesa per un mercato elettrico integrato

Italia e Montenegro rafforzano la loro collaborazione nel settore energetico con la firma di un memorandum di intesa sull’integrazione dei mercati elettrici. L’accordo è stato sottoscritto oggi al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dal ministro Gilberto Pichetto Fratin e dal ministro montenegrino dell’Energia e delle Miniere Admir Šahmanovic, alla presenza del primo ministro del Montenegro Milojko Spajić.

“Questo accordo – ha dichiarato Pichetto Fratin – conferma gli ottimi rapporti tra i nostri Paesi e sostiene il percorso europeo di Podgorica, rafforzando le interconnessioni energetiche già avviate con il cavo sottomarino ‘Monita’, operativo dal 2019”.

L’intesa mira a favorire scambi più efficienti di energia elettrica e una maggiore sicurezza energetica regionale, ponendo le basi per una più stretta integrazione del Montenegro nel mercato europeo dell’energia.

