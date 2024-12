Italia e Libia, nuovi collegamenti aerei: Di Palma incontra il Presidente del Fondo Ricostruzione

L’Enac rilancia la cooperazione con la Libia: previsti nuovi collegamenti aerei diretti tra Italia e Bengasi a partire dalla Summer 2025. L’incontro tra il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e Belkasem Haftar, Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia, consolida le relazioni tra i due Paesi e apre a nuove opportunità commerciali e politiche, come riporta Ferpress.

Cooperazione – Durante l’incontro, svoltosi il 10 dicembre presso la sede Enac, si è ribadita la volontà di rafforzare la collaborazione italo-libica in ambito aeronautico. Di Palma ha sottolineato come il ripristino dei collegamenti aerei diretti sia un passo cruciale per lo sviluppo economico e per il consolidamento delle relazioni bilaterali: “Questo confronto dimostra la volontà dell’Italia e della Libia di lavorare insieme, anche attraverso nuove rotte per Bengasi e Misurata”.

Sicurezza e sviluppo – Prima di avviare i voli, Enac verificherà le condizioni di sicurezza e operatività degli aeroporti libici, in collaborazione con l’AISE e l’Ambasciata italiana a Tripoli. Il Memorandum di cooperazione tra Enac e la Libyan Civil Aviation Authority, firmato nel 2023, prevede 14 frequenze settimanali per voli passeggeri e 7 per voli cargo.

ITA Airways – Il Presidente di ITA Airways, Antonino Turicchi, ha annunciato l’apertura della rotta Bengasi-Milano per l’estate 2025, con ulteriori collegamenti in code sharing verso destinazioni europee. Una mossa che, secondo Haftar, rappresenta un’opportunità strategica per avvicinare la Libia all’Unione Europea.

Prospettive future – Il ripristino dei voli non solo agevolerà gli scambi commerciali ma favorirà anche il dialogo politico tra i due Paesi. Tra gli obiettivi a lungo termine, il rafforzamento delle rotte cargo per supportare la ricostruzione libica.