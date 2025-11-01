Italia e Australia insieme per la transizione energetica: la missione ANIE–ICE rafforza la collaborazione industriale

Di fronte all’ambizioso piano energetico dell’Australia, una delegazione di imprese italiane ha preso parte a una missione promossa da ANIE Confindustria e ICE Agenzia, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per valorizzare le competenze tecnologiche e industriali dell’Italia nel mercato dell’energia. L’iniziativa si è svolta tra Sydney e Melbourne e si è conclusa con la partecipazione alla fiera All Energy Australia 2025, principale appuntamento settoriale dell’area indo-pacifica.

L’Australia non si limita ad ampliare la propria capacità rinnovabile: sta riprogettando l’intera infrastruttura energetica nazionale. Il Governo federale punta a portare la quota di elettricità da fonti rinnovabili dall’attuale 40% all’82% entro il 2030 e a ridurre le emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005. A livello statale, lo Stato del Victoria mira al 95% di generazione rinnovabile entro il 2035, mentre il Nuovo Galles del Sud si è impegnato a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Questi obiettivi sono sostenuti da ingenti investimenti pubblici: 20 miliardi di dollari australiani destinati al programma Rewiring the Nation, e il Capacity Investment Scheme, che punta a sbloccare oltre 65 miliardi di dollari australiani in nuova capacità produttiva.

A settembre 2025 il Primo Ministro Anthony Albanese ha annunciato un nuovo target nazionale: riduzione delle emissioni tra il 62% e il 70% rispetto al 2005 entro il 2035. A supporto di questo obiettivo è stato pubblicato il Net Zero Plan, con interventi aggiuntivi previsti per oltre 8 miliardi di dollari australiani.

Il programma della missione ha preso il via a Sydney il 27 ottobre con il seminario “Italy–Australia Clean Energy Seminar”, che ha riunito rappresentanti istituzionali e industriali dei due Paesi per esplorare le nuove opportunità di collaborazione nel campo delle clean technologies. Mariarosaria Fragasso, Responsabile Relazioni Esterne e Studi di ANIE, ha presentato uno scenario sull’industria italiana delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche, evidenziandone il ruolo abilitante nella transizione energetica e condividendo una riflessione sulle relazioni economiche settoriali tra Italia e Australia e sui nuovi spazi di collaborazione e crescita reciproca.

A Melbourne, le imprese italiane hanno partecipato il 28 ottobre al Victoria’s Renewable Energy Investment Briefing, momento dedicato all’approfondimento delle opportunità nello Stato del Victoria. Il programma è proseguito il 29 e 30 ottobre con la partecipazione alla fiera All Energy Australia 2025, che ha registrato un’affluenza record: oltre 15.000 professionisti del settore e più di 450 espositori da tutto il mondo. La collettiva italiana coordinata da ICE Agenzia in collaborazione con ANIE – tra i più ampi e rappresentativi padiglioni nazionali della manifestazione fieristica – si è confermata punto di riferimento per le partnership tecnologiche, ospitando aziende fornitrici di tecnologie per la generazione, distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica.

L’industria italiana dell’elettromeccanica e delle fonti energetiche rinnovabili ha registrato nel 2024:

30 miliardi di euro di valore della produzione annua;

più del 40% destinato all’export;

mantenendo una posizione di leadership in Europa, seconda solo alla Germania.

L’interscambio commerciale nel settore ha raggiunto nel 2024 il valore record di 446 milioni di euro, con un incremento del 30% rispetto ai livelli pre-pandemici. Un risultato che posiziona l’Italia come secondo partner europeo del Paese, dopo la Germania, in un contesto dominato da fornitori asiatici.

«Il potente allineamento tra politiche, capitali e risorse apre una finestra temporale unica per costruire partnership industriali solide tra Italia e Australia. L’industria italiana dell’elettrotecnica e dell’elettronica è pronta a rispondere a questa sfida grazie alle competenze, all’innovazione e alla visione di cui dispone», ha dichiarato Michele Lignola, Direttore Generale di ANIE Confindustria.

«Questo format, che unisce presenza fieristica a seminari istituzionali organizzati in collaborazione con i principali stakeholder australiani – Clean Energy Council, Clean Energy Finance Corporation e Invest Victoria – si conferma una formula vincente. Le imprese italiane hanno potuto cogliere direttamente le opportunità di uno dei mercati dell’energia più promettenti a livello globale», ha aggiunto Simona Bernardini, Direttore ICE Agenzia – Ufficio di Sydney.

