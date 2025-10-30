Italgas, piano da 16,5 miliardi entro il 2031: utili e ricavi in forte crescita dopo la fusione con 2i Rete Gas

Italgas ha annunciato un piano di investimenti da 16,5 miliardi di euro entro il 2031 nell’ambito del programma strategico “Shaping a New Energy”, che copre il periodo 2025-2031. Il valore complessivo risulta in aumento del 5,7% rispetto al piano precedente, e sale al 10,2% escludendo l’acquisizione di 2i Rete Gas, operazione completata il 1° aprile scorso e destinata a generare 250 milioni di euro di efficienze complessive.

Nei primi nove mesi del 2025, la società ha registrato ricavi in aumento del 42,9%, pari a 1,85 miliardi di euro, grazie proprio all’integrazione con 2i Rete Gas. In crescita anche il margine operativo lordo, salito del 40,6% a 1,4 miliardi, e l’utile operativo, che ha raggiunto 916,2 milioni di euro (+53,8%). L’utile netto si attesta a 514,9 milioni, con un incremento del 45,2%.

Gli investimenti ammontano a 773,3 milioni di euro (+42,8%), mentre il flusso di cassa operativo supera il miliardo. L’indebitamento netto si mantiene a 11,1 miliardi.

Italgas ha inoltre rivisto al rialzo le stime per la fine dell’anno: ricavi a circa 2,5 miliardi di euro, margine operativo lordo vicino a 1,87 miliardi e utile operativo di 1,19 miliardi.

Guardando al 2031, l’azienda prevede un margine operativo lordo di 3 miliardi di euro e una RAB (Regulatory Asset Base) superiore a 20 miliardi, con una crescita annua dell’utile per azione del 10% e del dividendo del 5% fino al 2028.

L’amministratore delegato Paolo Gallo ha definito i risultati dei primi nove mesi “molto positivi” e ha sottolineato che il nuovo piano rappresenta “il più ambizioso nei 188 anni di storia del Gruppo”. Gallo ha evidenziato come le performance siano state favorite dal consolidamento di 2i Rete Gas, dalla riduzione dei costi e dalle prime efficienze operative derivate dalla fusione.

